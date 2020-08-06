قال نقيب المحامين ببيروت، تعليقًا على الأزمة الراهنة التي تمر بها لبنان جراء الانفجار التي شهدته العاصمة اللبنانية أمس، «إننا جميعنا مدعوون اليوم الى التعاضد والتكاتف والتضامن مع بعضنا البعض، والوقت ليس للوقوف على الأطلال ونقابتا المحامين في بيروت وفي طرابلس وعلى عادتها إلى جنب كل مواطن».

وأضاف بحسب ما ذكرته النهار اللبنانية، «ما أصابنا لن يثنينا عن متابعة أمور الوطن فأبوابها تبقى مشرعة في كل حين، ثقوا أننا أقوى من كل المحن بمحبتنا لبعضنا البعض، واعرفوا أن المرحلة التي يمر بها الوطن، هي مرحلة الامتحان الصعب، ونضالنا من أجله، حتى اليوم، دليل جرأة وكفاية ورجاء».

وتابع: «اعرفوا أن المستقبل مرهون على مقدار وعينا للحاضر، وقدرتنا على صنعه، إن اتخاذ القرار الحر، شأن خطير ومصيري، وقد أوصلتنا قدراتنا إلى مرحلة اتخاذ القرار".

واستكمل: «المراحل العظيمة التي تمر بها الأوطان، هي مراحل المحن والمآسي والخطوب، ففيها تتقدس النفوس، وتبرأ العقول، وتتلاشى الانقسامات والفوارق، وقد قيض لنا أن نعيش هذه المرحلة، وأن نكون مع التاريخ على موعد».

وذكر أن نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس هي رافعة وطن، وهي على موعد مع قيام وطن على قدر أحلام اللبنانين وأولادهم.