تعليم الوادي الجديد: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة

أكد صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الوادى الجديد، أنه يتم متابعة سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات، بالإضافة إلى التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وخضوع الطلاب للكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة أثناء دخولهم أبواب اللجنة العامة، والمرور على بوابات التعقيم والتشديد على ارتداء الكمامة والقفازات، بجانب تعقيم اللجان قبل بدء الامتحان.



وأضاف ميرغني، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن محيط اللجان يشهد انتشار لقوات الشرطة والمرور لتيسير حركة الوصول إلى اللجان ومنع أية تجمعات خارجها، وتأمين نقل كراسات الإجابة وأوراق الأسئلة، وتأمين مراكز التوزيع لحين انتهاء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لهذا العام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تعارض بين إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وامتحانات الدبلومات الفنية فى ظل أن جميع لجان الامتحانات لا يوجد بها لجان انتخابات على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.



تجدر الإشارة إلى أن طلاب الدبلومات الفنية بالمحافظة يواصلون أداء الامتحانات التحريرية هذا العام، الذي يتم وفق إجراءات وقائية واستثنائية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث استأنف الطلاب أداء الإمتحانات التحريرية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على مستوى 13 لجنة إمتحانية تضم 1980 طالبا وطالبة بواقع 270 طالباً وطالبة بالتعليم التجارى، 818 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعى، 892 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي.