يستأنف العرض المسرحي الكوميدي "السيرة الهلامية"، عروضه من جديد على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا، اعتبارًا من الاثنين المقبل ولمدة 3 أيام، وذلك بعد عودة النشاط الفني على المسارح.

ومسرحية "السيرة الهلامية" مأخوذة عن رائعة "هاملت" للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، وبرغم المأساة التي يحتويها النص الأصلي إلا أن مؤلف المسرحية نجح في نقل فكرة النص إلى بيئة آخرى تنتمي إلى الجنوب المصري؛ لتدور فيها الأحداث حول فكرة الثأر في الصعيد، ولكن بشكل كوميدي ساخر.

وحققت المسرحية، نجاحًا جماهيرًا كبيرًا خلال مواسم عرضها للجمهور، وهي من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن تأليف الحسن محمد، وإخراج محمد الصغير، وبطولة مجموعة من الفنانين محمد إبراهيم، ورأفت سعيد، ومحمود المصري، وحسن عبد الله، ورامي عبد المقصود، وبلال علي، ومصطفى السعيد، ومها حمدي، ومحمود سليمان، وتعبير حركي سمير وجوليا، وديكور مصطفى حامد.