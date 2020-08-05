الهجرة العراقية: إصابة أحد نازحي مخيم «جم مشكو» بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إصابة أحد نازحي مخيم (جم مشكو) بفيروس كورونا، وحذرت من تفشي الفيروس.



وقال مدير عام دائرة شئون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- "إنه تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بمخيم (جم مشكو) للنازحين بمحافظة دهوك لرجل نازح يبلغ من العمر 39 سنة".



وأضاف جهاكير: "إنه تم عزل 30 شخصًا من الملامسين له بحسب التقرير الأولي الصادر من الجهات المختصة في المحافظة"، موضحًا أنه بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو تم اتخاذ التدابير والإجراءات الفورية وتعقيم المخيم، والمنع من الدخول والخروج من وإلى المخيم للحد من انتشار الفيروس.



وتابع: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك لأخذ مسحات ونقل المريض وعزل الملامسين".