أولى طائرات وزارة الطوارئ الروسية تنزل في بيروت حاملة مساعدات عاجلة للبنان

نزلت في مطار بيروت، مساء اليوم الأربعاء، أولى طائرات وزارة الطوارئ الروسية، حاملة مساعدات عاجلة للبنان.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم»، قالت وزارة الطوارئ الروسية، إنها سترسل 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ، كما سترسل هيئة حماية المستهلك متخصصين ومختبرات للكشف عن كورونا ووسائل للوقاية.

وأضافت الوزارة: «خمس طائرات تابعة للوزارة ستتوجه في إطار عملية إنسانية إلى بيروت، لتقديم المساعدة في إزالة عواقب الكارثة التي وقعت أمس، وستحمل الطائرات مستشفى متنقلا وأطباء، وعناصر فرق إنقاذ وكذلك عناصر طبية مع مختبر للكشف عن إصابات كورونا المستجد».

وشددت الوزارة، أنها ستزود كل عناصر الفريق الروسي، المتوجه إلى لبنان، ببدلات خاصة ووسائل الوقاية الشخصية والمعدات الواقية من الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.