تبدأ وزارة الأوقاف، غدا الخميس، توزيع 80 طنا لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الأول للتوزيع، تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات.

وذكرت الوزارة أن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الأقاف، أن توزيع هذه اللحوم يكون على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، مضيفة "نحن جميعًا في خدمتهم وهذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ولا منة لأحد منا فيه بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم".

وشددت الوزارة على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، منوهة بأن أعمال التوزيع تشمل محافظات القاهرة بواقع 6 طن لحوم، والجيزة بواقع 4 طن لحوم، و الدقهلية 2 طن، ودمياط 2 طن، والشرقية 2 طن، والإسماعيلية 4 أطنان، والبحر الأحمر 2 طن، ومطروح 2 طن، وقنا 4 أطنان، وأسيوط 4 أطنان، والفيوم 2 طن، والمنوفية 2 طن، وكفر الشيخ 2 طن، وبورسعيد 2 طن، وشمال سيناء 4 أطنان، والمنيا 4 أطنان، وسوهاج 4 أطنان، والوادي الجديد 2 طن، والقليوبية 4 أطنان، والغربية 4 أطنان، وأسوان 4 أطنان، والسويس 2 طن، والأقصر 4 أطنان، وبني سويف 2 طن، وجنوب سيناء 2 طن.

ونوهت بأنه سيتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.