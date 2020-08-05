محافظ دمياط تفتتح السوق الحضاري بفارسكور

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، السوق الحضاري بمدينة فارسكور، حيث تفقدت السوق المقام على مساحة 500 م2 ويضم مبنيين "المبنى رقم 1 بمساحة 240 م2 يتكون من 29 وحدة وغرفة أمن، ودورات مياه، والمبنى رقم 2 يضم 41 وحدة وغرفة طلمبات وغرفة إدارة، وغرفتي المحول ولوحات الكهرباء ودورات مياه، بإجمالي 80 وحدة تجارية، كما بلغت تكلفته الإجمالية 10 ملايين جنيه، وتم تنفيذ المشروع طبقاً لأعلى المعايير واشتراطات الحماية المدنية".

كما شهدت المحافظ إجراءات قرعة تسكين الوحدات التجارية بالسوق، والتي تم إقامتها بالساحة الشعبية بفارسكور، حيث هنأت الباعة على افتتاح المشروع الذي أنشأته المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

كما أكدت أن السوق جاء استكمالاً لخطة التنسيق الحضاري التي جرت بمناطق مختلفة بدمياط، لتحقيق أهداف عدة، ترتبط بالقضاء على العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، من خلال تسكينهم بوحدات تجارية آمنة وكاملة المرافق، وبالتالى الحفاظ على المظهر الحضاري العام، منوهة إلى أن السوق سيضم أنشطة مختلفة "خضروات، فاكهة، أسماك، لحوم، ملابس، أحذية، إكسسوارات"، موزعة في المبنيين، حسب التجهيزات المُنفذة والتي تم مراعاتها خلال الإنشاء.

حضر الافتتاح اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، و سعد الفرماوي المشرف العام على الأسواق الحضارية والمواقف، واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.