كشف مصادر رسمية أن المساعدات الفرنسية التي ستصل إلى لبنان مساء اليوم الأربعاء، تتضمن عيادة طبية متنقلة تسمح بتقديم الرعاية لـ500 جريح، و15 طنًا من المعدات.

وذكرت المصادر لموقع LBCI اللبناني، أن طائرتين ستنقل فريقًا من الأمن المدني يتضمن 55 شخصًا من وحدة الأمن المدني رقم 1، وهم متخصصون في الإنقاذ وإزالة الأنقاض.

وأشارت المصادر أنهم يأتون من وحدة متخصصة في التعرف على المخاطر التكنولوجية، وستساعدهم 3 كلاب بحث، كما أن المساعدات الفرنسية ستتضمن نحو عشرة من أفراد الطوارئ من رجال الإطفاء.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.