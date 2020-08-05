 موسكو: عودة 115 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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موسكو: عودة 115 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 12:09 م

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن 115 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.

وأوضح المركز -في بيان اليوم الأربعاء- أنه لم يتم رصد عودة أي لاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر (نصيب) الحدودي.

وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي (جاسم - الحارة) بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 38 عبوة ناسفة.

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