محافظ بنك اليابان: السياسات الحالية لن تقلل من استقلالية البنك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، في منتدى عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن المزيج الحالى من السياسات وتنسيقها لن يجعل البنك أقل استقلالية.

وأضاف أن مشتريات بنك اليابان من السندات الحكومية اليابانية ليست تسييلا لديون الحكومة.

وتابع أن الفكرة الأساسية وراء سياسة التيسير الحالية الخاصة ببنك اليابان مختلفة عن نظرية النقد الحديثة وغيرها من "الأفكار الجامحة"، حسبما جاء على موقع بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء

ويمكن لمشتريات بنك اليابان للأصول الخطر أن يسفر عن خسارة مستقبلية ولكن البنك المركزي يجمع احتياطي من أجل كفاية رأس المال.

ويحتفظ النظام المالي لليابان بمرونة قوية.