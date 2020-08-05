 أمين حزب المستقبل اللبناني: بيروت تنزف ولكنها ستبقى مدينة الحضارة والحياة - بوابة الشروق
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أمين حزب المستقبل اللبناني: بيروت تنزف ولكنها ستبقى مدينة الحضارة والحياة

انفجار في بيروت العاصمة اللبنانية
انفجار في بيروت العاصمة اللبنانية
محمد حليم
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 7:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 7:55 م
غرد أحمد الحريري الأمين العام لحزب المستقبل اللبناني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: «إنه لا فرق اذا كانت "الوسيلة" إهمالاً في التخزين وكان "المفجّر" متواطئًا في التدمير، وكان "الصاعق" مضبوطًا على مؤامرة في التوقيت، فالنتيجة واحدة وهي أن بيروت تنزف وجرحها مفتوح، ولكنها لن تستسلم وستبقى أم الشرائع وعروسة البحر ومدينة الحضارة والحياة.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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