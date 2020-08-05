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العربية: سقوط صاروخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في بغداد

محمد حليم
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 1:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 1:32 ص

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها الآن، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأمريكية في بغداد.
وفي وقت سابق، سقط صاروخان "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.


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