البرلماني اللبناني مروان حمادة يعلن استقالته على الهواء مباشرة

أعلن النائب اللبناني مروان حمادة، استقالته من مجلس النواب على الهواء مباشرة، وفقًا لما أوردته فضائية العربية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وجاء ذلك جراء اندلاع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني الأولية، بوقوع 73 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 3700 شخصًا؛ جرّاء الحادث.

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدًا بمحاسبة المسئولين عن الحادث.