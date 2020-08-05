روسيا: لن نرسل مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، أنها لن تراقب الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا المقررة الأحد المقبل، لأنها لم تتلق دعوة من الجانب البيلاروسي، وأيضًا بسبب وباء كورونا.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا -وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- "لم تتلق لجنة الانتخابات المركزية الروسية دعوة رسمية تقليدية من زملائها البيلاروسيين"، موضحة أن المراقبين عن روسيا لن يشاركوا أيضًا من خلال بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبعثة رابطة الدول المستقلة.

وأضافت: "أن البعثة الدولية تلقت الدعوة من الجانب البيلاروسي بعد فوات الأوان، بينما ترى لجنة الانتخابات المركزية الروسية أنه لا يمكن إرسال ممثلين عنها ضمن بعثة رابطة الدول المستقلة؛ نظرًا لموقف القيادة البيلاروسية (الغريب نوعًا ما) من وباء كورونا".

من جهتها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا أنها لم توجه دعوات إلى نظرائها في الدول الأخرى وبينها روسيا، لمراقبة الانتخابات المقبلة بسبب الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا.