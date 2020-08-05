النائب اللبناني المستقيل: ما يجري في البلد يضاهي الخيانة العظمى

قال النائب اللبناني المستقيل، مروان حمادة، إن «الحكومة الحالية لا تستطيع أن تحكم شيئًا، إضافة إلى أنها لا تمثل إلا حزب الله وما تبقى من العونيين»، مشيرًا إلى أن «معظم التيار العوني فقد الثقة برئيسة جبران باسيل ورأس الدولة»، حسب وصفه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الأربعاء، أن «المسؤولين راح يتقاذفوا المسؤوليات»، منوهًا أن مصير شعب بكامله أصبح معلقًا على شائعة بسبب هذه الحكومة».

وذكر أن «الدول التي كان يشتمها لبنان طوال الوقت هي من تحركت ومدت يد المساعدة أمس»، قائلًا إن «ما يجري في البلد يضاهي الخيانة العظمى ومخالفة الدستور».

وشن هومه على الرئيس اللبناني، ميشيل عون، لافتًا إلى أن «عون» يلعب دور المخرب، فضلًا عن أنه دعا لبنان إلى خط معين وعزله عن نفسه وحضارته وتركيبته وديمقراطيته ومستمر في هذا النهج، وفقًا لتعبيره.

وفي أول رد فعل رسمي سياسي داخلي على انفجار بيروت الهائل الذي وقع أمس، تقدم النائب الدرزي مروان حماده باستقالته من مجلس النواب، في خطاب أودعه التاسعة صباح اليوم، الأمانة العامة للمجلس، طالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في تصريحات صحفية صباح اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 100 شهيد وأكثر من أربعة آلاف جريح حتى الآن.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت