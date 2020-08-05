الصين تحتج على زيارة وزير أمريكي لتايوان وتعارض أي اتصال رسمي بين الجانبين

قدمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، احتجاجا رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الزيارة القادمة لوزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي "أليكس عازار" لمنطقة تايوان، معربة عن استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة لهذه الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "إن مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية والإجماع المشترك للمجتمع الدولي".

وأضاف بين: "تحث الصين بشدة الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ووقف أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان".

ومن المتوقع أن توفد الولايات المتّحدة مسؤولاً "رفيع المستوى" إلى تايوان في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عقود، حسب ما أعلن مكتب التجارة الأمريكي في تايبيه الأربعاء، مؤكّداً أنّ وزير الصحّة الأمريكي أليكس عازار سيترأس وفداً إلى هناك في وقت قريب.

وقال المعهد الأمريكي في تايوان: "إنّ هذا يُمثّل الزيارة الأولى لعضو بالحكومة منذ ستّ سنوات" وأرفع زيارة لمسؤول حكومي منذ العام 1979.

وتتطلع الصين إلى تطبيق نموذج قائم على مبدأ "بلد واحد بنظامين" كما هو الحال مع هونج كونج، الذي من شأنه أن يسمح لتايوان بالمحافظة على بعض الحريات مع خضوعها لسلطة الصين القارية، لكن منذ تسعينات القرن الماضي، ظهرت هوية تايوانية فريدة ولم يعد كثيرون يسعون لأي شكل من أشكال التوحيد مع الصين، مما أثار الأمر قلق بكين التي تشدد على أن أي إعلان استقلال رسمي من قبل تايوان سيشكّل تجاوزا للخط الأحمر.