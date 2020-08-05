لبنان: التحقيق بانفجار بيروت سيكون شفافا وسيستغرق 5 أيام

قال وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، إن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، والذي وقع مساء أمس الأربعاء، سيكون شفافًا، مشيرًا إلى أنه سيستغرق خمسة أيام، فضلًا عن محاسبة المسئول.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، «عاصمة العواصم منكوبة وأطلب من السياسيين والأحزاب كافة التوحّد والتعالي عن الخلافات»، مؤكدًا أنه لا يغض النظر عن أي ملف.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسئولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت.