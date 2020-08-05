أفغانستان تعيد فتح الجامعات بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

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أعادت أفغانستان فتح جميع الجامعات اليوم الأربعاء، بعد إغلاق دام خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأكد متحدث باسم وزارة التعليم العالي حضور الطلاب والمدرسين للجامعات اليوم.

وأضاف أنه يتعين على الجميع ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مضيفا أنه سوف يتم تطهير الحرم الجامعي يوميا.

وأوضح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " إذا تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا بين طلابنا أو مدرسينا، سوف يتم إرسال صاحب الحالة للعزل المنزلي لمدة أسبوعين".

وكان قد تم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في منتصف مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، ولكن استمرت المحاضرات الجامعية عبر شبكة الانترنت.

وتم إجراء اختبارات فحص كورونا لنحو 90 ألف شخص فقط في أنحاء أفغانستان بسبب الموارد المحدودة. من بين هذا العدد، ثبت إصابة أكثر من 40% بالفيروس، وهو أحد أعلى النسب في العالم.

وسوف تبقى المدارس مغلقة في الوقت الحالي بناء على قرار الحكومة أمس الثلاثاء.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونسيف" قد قالت إن الملايين من الأطفال الأفغان ليس لديهم فرصة للتعلم بسبب فيروس كورونا. وتعاني الفتيات بصورة خاصة من القيود المفروضة لاحتواء تفشي الفيروس لأنهن يتعرضن لعنف إضافي في المنزل.