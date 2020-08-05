وزير الأوقاف يشدد على تعزيز العمل الإنساني عند توزيع لحوم الأضاحي

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية مراعاة التباعد الاجتماعي عند توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي وتعزيز البعد والعمل الإنساني في عملية التوزيع.



ونبه الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، على جميع العاملين بالأوقاف المشاركين في الإشراف على توزيع لحوم الأضاحي بمراعاة عملية التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والوقائية، وعدم تصوير المستحقين عند توزيع اللحوم عليهم.



وقال جمعة إن من يريد صورًا توثيقية فلتكن لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع، مع الحرص كل الحرص على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأي نوع من التصوير أو الحرج، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، حتى نؤدي جميعًا الأمانة التي تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله (عز وجل) وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا.