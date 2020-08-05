بهية الحريري تعزي ضحايا انفجار المرفأ وتدعو للتبرع بالدم

أعربت رئيسة كتلة المستقبل النيابية، النائب بهية الحريري، عن تضامنها مع العائلات التي نكبت بانفجار مرفأ بيروت، متقدمة لأهالي الضحايا بأسمى آيات التعزية ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام«NNA»، قالت «الحريري» في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، مساء اليوم الأربعاء، إنه «يوم حزين للبنان وأن ما أصاب مئات العائلات التي فجعت أو نكبت أو تضررت من هذا الانفجار أصاب في الصميم كل بيت وعائلة لبنانية، وأن جرح العاصمة ومصابها الأليم جراء هذه الكارثة هو جرح كل الوطن».

ودعت الحريري أهل لبنان في صيدا إلى التبرع بالدم للجرحى والمصابين في المراكز الطبية المختصة كافة.

وكانت الحريري اجرت اتصالات بأصحاب ومسؤولي مستشفيات صيدا واطلعت منهم على سير استقبالها لجرحى ومصابي الإنفجار وعلى جاهزية هذه المستشفيات لاستقبال المزيد منهم.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.