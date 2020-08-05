الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع ذوي ضحايا انفجار بيروت

أعلن الاتحاد الأوروبي منذ قليل، تضامنه مع ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك بحسب ما أفادت به فضائية العربية الحدث.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مساعدات فرنسية في طريقها الآن إلى بيروت.

وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن أعداد القتلى جراء انفجار بيروت ارتفعت إلى 87 قتيلًا، والجرحى إلى 4 آلاف.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.