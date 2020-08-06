الجيش اللبناني ينعى الشهيد ملازم «كمال كفا» إثر انفجار مرفأ بيروت

نعت قيادة الجيش اللبناني، الملازم كمال كفا الذي استشهد جراء انفجار مرفأ بيروت أمس، وذلك بعد ساعات قليلة من نعيها المعاون جواد شيا والرقيب حسن طي.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.