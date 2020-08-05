بايدن يغيب عن مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي لاختيار مرشح رئاسي

أعلن المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، أنه لن يسافر إلى مؤتمر الحزب الذي يهدف لتقديم مرشحه، فيما وصف بأنه إجراء احترازي للصحة العامة وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال الديمقراطيون في بيان اليوم الأربعاء، إن بايدن "لن يسافر بعد ذلك إلى ميلووكي وسيخاطب الأمة بدلا من ذلك ويقبل ترشيح الحزب الديمقراطي من ولاية ديلاوير التي يقيم بها".

ومن المتوقع أن يحظى بايدن رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويعني القرار أيضا أن المتحدثين الرئيسيين الآخرين لن يحضروا المؤتمر "من أجل منع المخاطرة بصحة" المجتمع المحلي والمنظمين والأمن وغيرهم من الأشخاص المشاركين في الفعالية.

وقال الحزب إن المؤتمر سيتم بثه لمدة ساعتين كل ليلة من 17 إلى 20 أغسطس.

وأشار ترامب إلى أنه قد يخاطب المؤتمر الجمهوري في وقت لاحق من الشهر الجاري من البيت الأبيض، برغم طرح تساؤلات حول قانونية هذه الفكرة. كما تم تقليص مؤتمر الحزب.