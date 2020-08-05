أمريكا تفرض عقوبات على رجل أعمال زيمبابوي بتهمة الفساد

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رجل الأعمال الزيمبابوي كوداكواشي تاجويري أحد مستشاري رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا لاتهامه بالفساد الذي يعرقل مسار التنمية في البلاد.

ووضع مكتب إدارة الأصول الخارجية الأمريكي المعني بتطبيق قرارات العقوبات الأمريكية، اليوم الأربعاء، اسم تاجويري وشركة الطاقة التي يديرها ساكوندا هولدينجز على القائمة السوداء المخصصة للشركات الوطنية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الخزانة الأمريكية القول إن "تاجويري يستخدم مزيجا من المعاملات المالية غير الشفافة وعلاقته المستمرة مع الرئيس منانجاجوا لتنمية إمبراطوريته الاقتصادية بقوة والاستيلاء على ملايين الدولارات الأمريكية".

من ناحيته كتب مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة على موقع تويتر يقول "إننا ندعم زيمبابوي مستقرة وديمقراطية. عقوباتنا الجديدة ضد كوداكواشي تاجويري وساكوندا هولدنجز اليوم تؤكد لحكومة وشعب زيمبابوي أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الفساد العام ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات لتشجيع المحاسبة" على الفساد.

يذكر أن تاجويري معروف بلقب "ملكة النحل" بسبب نفوذه القوي على الاقتصاد الزيمبابوي. وتعمل شركاته في مختلف المجالات مثل الزراعة والتعدين والبنوك والوقود.