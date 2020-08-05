وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار الحريري الدولي ببيروت

وصلت طائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.



ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام، حملت الطائرة على متتها 30 طن من المساعدات و الإمدادات الطبية، تضامنًا مع لبنان جراء الانفجار الذي حصل ليل أمس في مرفأ بيروت.



وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.