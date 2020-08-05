مساعدات عربية ودولية تتدفق على لبنان عقب حادث بيروت

المستشفى الميدانى المصرى يستقبل المصابين.. وفرنسا وروسيا والكويت ترسل طائرات مساعدات.. وبريطانيا تعمل على توفير مساعدة مالية

بدأت المساعدات العربية والدولية تتدفق على لبنان للتخفيف من آثار الانفجار الذى وقع، أمس، فى مرفأ بيروت، وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 4 آلاف آخرين، وتسبب بأضرار مادية جسيمة.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، دعا فى خطاب متلفز، أمس «الدول الشقيقة والصديقة التى تحب لبنان، أن تقف إلى جانب لبنان»، متوعدا المسئولين عن الحادث.

وبدأ المستشفى الميدانى المصرى فى العاصمة اللبنانية بيروت فى استقبال الجرحى، فى وقت عبرت فيه القاهرة عن «قلقها البالغ» إزاء الدمار الناجم عن الانفجار.

كما أمر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، بتجهيز مستشفى عسكرى ميدانى لإرساله إلى لبنان، يضم جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية. وأعلنت الحكومة الكويتية، عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان.

من جانبها، قالت فرنسا إنها سترسل طائرتين على متنهما العشرات من رجال الطوارئ، ووحدة طبية متنقلة، و15 طنا من المساعدات، للسماح بمعالجة نحو 500 ضحية، وفق ما ذكر مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

فيما قال وزير الدولة للتعليم فى بريطانيا نيك جيب، إن الحكومة «تعمل على نحو عاجل على تحديد ما يمكننا فعله لمساعدة الحكومة اللبنانية بالدعم الفنى، وبالطبع نعمل مع حلفائنا لتوفير مساعدة مالية».

وأضاف: «ستصدر المزيد من الإعلانات وفى وقت لاحق بشأن الدعم الذى سنقدمه إلى لبنان»، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

من جهته، عبر رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى عن صدمته جراء حادث بيروت، مشددا على أن الاتحاد الأوروبى مستعد للدعم فى هذه الساعات الصعبة.

بدورها، أعلنت الدنمارك أنها مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية للبنان، فى حين أكدت اليونان أنها مستعدة لمساعدة السلطات اللبنانية «بكل الوسائل المتاحة لها».

وأكدت قبرص أنها على استعداد لتقديم المساعدة الطبية للبنان، وقال وزير خارجيتها نيكوس كريستودوليدس: «قبرص مستعدة لاستقبال المصابين لتلقى العلاج وإرسال فرق طبية إذا اقتضى الأمر».

وفى روما، عبر الرئيس الإيطالى سيرجو ماتاريلا عن عميق حزنه للرئيس اللبنانى ميشال عون، موضحا أن الشعب الإيطالى متضامن مع الشعب اللبنانى الصديق.

إلى ذلك، صلى بابا الفاتيكان فرانسيس من أجل الضحايا، موضحا أنه بالتزام كل المكونات الاجتماعية والسياسية والدينية تستطيع لبنان عبور اللحظة الأليمة، وذلك أيضا بمساعدة المجتمع الدولى حيث سيكون بمقدور لبنان تجاوز الأزمة الخطيرة التى تواجهه، بحسب موقع "فاتيكان نيوز".

كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إرسال 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة فى إزالة أنقاض الانفجار. وفى إيران، عرض الرئيس حسن روحانى إرسال مساعدات طبية إلى لبنان وعلاج المصابين فى انفجار بيروت.