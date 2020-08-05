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كشف أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، عن آخر استعدادات ناديه لمواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري المصري، مساء الأحد المقبل.

وقال كشري في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت إف إم": "أنا مطمئن مما رأيته خلال فترة الإعداد الماضية وأتمنى التوفيق في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، ولكني سأخسر جهود أوميد أوكري وأحمد عبد الظاهر لعدم جاهزيتهما".

وأضاف: "باقي لاعبي أسوان مستعدون بالكامل ولكن مباراة مصر المقاصة صعبة جدًا بسبب موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري واللقاء سيكون بمثابة الكتاب المفتوح ومن مواجهات الهدف الواحد".

وأوضح: "مصر المقاصة فريق متميز ويمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين سواء الأساسيين أو على دكة الاحتياط".

وشدد: "أتمنى الخروج بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل في أسوأ الظروف".

واختتم: "كل الفرق ستكون حريصة مع عودة الدوري وتعتمد على الدفاع والحذر والحفاظ على المرمى دون استقبال الأهداف".

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.