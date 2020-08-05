الأول على الثانوية العامة: الدراسة كانت طويلة ومرهقة بكل المقاييس

قال الطالب أحمد السيد، الحاصل على المركز الأول بشعبة علمي علوم، في محافظة بني سويف، إن العام الدراسي كان طويلًا ومرهقًا بكل المقاييس، سواءً من حيث الضغط النفسي باعتبارها سنة تحدد المصير، أو حتى أزمة كورونا وتوقف الدروس الخصوصية.

وأضاف السيد، خلال تصريحات لفضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أزمة كورونا "جعلتنا نعتمد على أنفسنا بشكل أكبر، لكن رغم ذلك كانت هناك مساعدات من أعضاء هيئات التدريس".

وأوضح أن أعضاء هيئات التدريس كانوا يساعدونهم من خلال عمل جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتمكن من التواصل معهم والتسهيل عليهم.

وتابع: "رغم كل المعوقات تمكنت بفضل الله ودعوات الوالدين أن أتخطى هذه الصعوبات وأحصل على المركز الأول".