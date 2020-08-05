دراسة: غينيا الجديدة لديها أكثر تنوع نباتات بين جزر العالم

ذكرت دراسة علمية أن جزيرة غينيا الجديدة الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ لديها أعلى تنوع نباتي من أي جزيرة في العالم.

يشار إلى أن غينيا الجديدة، هي ثاني أكبر جزيرة -وأكبر جزيرة استوائية- في العالم. والنصف الشرقي هو بابوا غينيا الجديدة بينما النصف الغربي المعروف باسم غينيا الجديدة الغربية أو ويست بابوا، يشكل إقليمي بابوا وويست بابوا الإندونيسيين المضطربين.

وأصدر فريق من 99 بستانيا من 19 دولة أول قائمة محققة للنباتات الوعائية في البر الرئيسي لغينيا الجديدة والجزر المحيطة، حيث وثق أكثر من 13 ألف و600 نوع من النباتات من 1742 جنس و264 أسرة.

وتعني البيانات أن الجزيرة لديها نباتات أعلى بنسبة 16 بالمئة من مدغشقر الشهيرة بتنوعها النباتي التي لديها 11 ألف و488 نوع نبات مسجلا.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية "نيتشر"، اليوم الأربعاء، إن هذا يعني أن "غينيا الجديدة هي أكثر جزيرة تنوعا من حيث الأزهار في العالم".

ووجدت الدراسة أيضا أن 68 بالمئة من النباتات متوطن في غينيا الجديدة ما يعني أنها ليست موجودة في أي مكان آخر على وجه الأرض.