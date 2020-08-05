المعاهد الأزهرية تفتح مجدداً باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم مرة أخرى للقبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2020-2021، حتى 20 أغسطس، حيث تم فتح باب التقديم إلكترونيا فقط عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، ولا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهورها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه، حيث تم النزول بالسن ستة أشهر.

وأوضح القطاع - في بيان اليوم الأربعاء - أنه فيما يخص الأوراق المطلوبة لاستيفاء شروط التقديم هي تقديم الملف أصل شهادة ميلاد "الرقم القومى"، صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبى من التأمين الصحى محددا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية، صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية، 4 صور شخصية 4×6، 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.