سانتوس يعلن إقالة مدربه جوسفالدو فيريرا

أقال نادي سانتوس البرازيلي مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اليوم الأربعاء، قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري البرازيلي.

لم يستطع البرتغالي البالغ من العمر 74 عامًا مقاومة النتائج السيئة، حيث تم إقصاءه من ربع نهائي بطولة باوليستا، يوم الجمعة الماضية، وجاءت إقالته، قبل أربعة أيام من ظهور سانتوس لأول مرة في البطولة البرازيلية.

وأصدر النادي بيانا قال فيه:"أبلغت إدارة نادي سانتوس المدرب جيسوالدو فيريرا بأنه لم يعد مدربًا للفريق، ويشكر النادي احتراف المدرب الشديد خلال الفترة التي كان مسؤولاً فيها عن الفريق ويتمنى التوفيق في استمرار مسيرته»

وتولى فيريرا تدريب نادي الزمالك في موسم 2014- 2015 ، وحقق بطولتي الدوري والكأس، ورحل عن الفريق بعد خسارة كأس السوبر المحلي أمام الأهلي في الإمارات.