الرئيس الألماني يعزي نظيره اللبناني في انفجار مرفأ بيروت

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أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن تعازيه لنظيره اللبناني ميشال عون عقب الانفجار المروع في بيروت.

وكتب شتاينماير، اليوم الأربعاء، في خطاب تعزية: "لقد تلقيت نبأ الانفجار الضخم في مرفأ بيروت بصدمة وتأثر، صور الدمار الرهيب وسط المدينة هزتني بشدة".

وأعرب شتاينماير عن "بالغ تعازيه" باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية للرئيس اللبناني ولبنان، وكتب: "أتمنى لكم ولمواطنيكم التحلي بالقوة والأمل في هذه الأوقات العصيبة. هذه الكارثة خطيرة بشكل خاص في زمن جائحة كورونا".

وأكد شتاينماير أن بلاده ستبذل ما في وسعها لدعم المواطنين في لبنان، قائلا: "أقدم تعازيّ الخاصة لعائلات الضحايا وأصدقائهم الذين أود أن أعرب لهم عن تعاطفي العميق. أتمنى للمصابين الشفاء العاجل".