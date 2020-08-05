دراسة توضح زيادة إنتقال البريطانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ 2016

ارتفع عدد المواطنين البريطانيين المنتقلين إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 17 ألفا في العام وذلك منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت دراسة صادرة عن مركز الدراسات الإجتماعية ببرلين ونشره موقع يورونيوز الإخباري إن الزيادة تمثل 30 في المائة حيث كانت أعداد البريطانيين المغادرين إلى دول الإتحاد تصل إلى 57 ألفا في السنة بين 2008 و 2015 وإرتفعت لتصل إلى أكثر من 73 ألفا في السنة بين 2016 و2018.

وقالت الغالبية إن القرار جاء بسبب "عدم اليقين" في أعقاب الإستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأشار الباحثون إلى إنه وفق الدراسة فإن سعي البريطانيين للسفر إلى دول الإتحاد جاء "لتحسين وضعهم الإقتصادي والإجتماعي ولخفض التأثير السلبي الذي يمثله خروج بريطانيا من الاتحاد".

من بين الأسباب التي دفعت هؤلاء للسفر إلى دول الإتحاد الأوروبي جاء إستعداد البريطانيين لتحمل المزيد من المخاطر إضافة إلى إستعداد البعض لتحمل بعضاً من خفض المرتبات إضافة إلى وصول البعض إلى الدول المستضيفة دون الحصول على وظيفة بعد، وفق ما أشار له الباحثون.