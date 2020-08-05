عون يناشد الدول الشقيقة الإسراع بمساعدة لبنان

توجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، بالشكر للدول الشقيقة الذين عبروا عن دعمهم للبنان والوقوف إلى جانب شعبه ورغبتهم في تقديم المساعدة، وذلك عقب انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

وناشد عون، خلال كلمة على هامش اجتماع مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، الدول الإسراع بمساعدة لبنان؛ لدعم المستشفيات ودعم العائلات المنكوبة وترميم المباني المتضررة، قائلًا إن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في تصريحات صحفية صباح اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 100 شهيد وأكثر من أربعة آلاف جريح حتى الآن.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت.