ولاية شيكاغو الأمريكية تقرر إغلاق المدارس واستمرار التعليم عبر الإنترنت بداية العام الدراسي الجديد

أعلنت سلطات التعليم في ولاية شيكاغو الأمريكية، اليوم الأربعاء، انعقاد كافة الفصول الدراسية بداية العام الدراسي المقبل من المنزل عبر الإنترنت، لتتراجع بذلك عن اقتراحها السابق بعودة المدارس جزئيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

وقالت رئيسة إدارة شيكاغو التعليمية جانيس جاكسون خلال مؤتمر صحفي - نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن التعليم عن بُعد سيستمر على الأقل حتى انتهاء الربع الأول من السنة الدراسية الجديدة والذي ينتهي 6 نوفمبر.

وأشارت جاكسون إلى أن القرار تم اتخاذه بالاعتماد على ردود أفعال المُعلمين وأولياء الأمور عن التجربة التعليمية التي شهدها الأطفال خلال الشهور القليلة الماضية، وكذلك بعد عقد مجموعة من الاجتماعات الافتراضية عبر الإنترنت لمناقشة كل مخاوف أولياء الأمور.

وقالت إنه "كان واضح عدم ارتياح العائلات تجاه حالة الجائحة في الولاية واستجابة الحكومة الفيدرالية للأزمة.. ورغم إعرابهم عن رغبتهم الشديدة في عودة المدارس ورغبة أطفالهم في رؤية مدرسيهم وأصدقائهم إلا أنهم لا يشعروا بأن الفترة الحالية هي الوقت الصحيح لاتخاذ مثل هذا القرار".

وأكدت جاكسون أنها على علم بأن التعليم وجها لوجه لا يمكن استبداله، مضيفة أن التعليم عن بُعد سيتألف من مزيج من التعليم المباشر ومجموعات العمل الصغيرة بين الطلاب والتعليم المُستقل لكل طالب، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة تقييم وضع عودة المدارس مجددا قبل انتهاء الربع الأول من العام الدراسي الجديد.

ولفتت جاكسون إلى أن الإدارة التعليمية لشيكاغو ستستمر في برنامج توزيع الوجبات على الطلاب طالما يحتاجونها، كما ستستمر في دعمها للطلاب بالأدوات الإلكترونية اللازمة لإجراء التعليم عن بُعد.