 الصين تعرب عن صدمتها ومواساتها لأسر ضحايا انفجار بيروت: مستعدون للمساعدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تعرب عن صدمتها ومواساتها لأسر ضحايا انفجار بيروت: مستعدون للمساعدة

بكين - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 11:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 11:02 ص

أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن صدمتها وحزنها ومواساتها لأسر ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات، مبدية في الوقت نفسه استعدادها لمساعدة لبنان للتعامل مع هذا الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ ون بين" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم- "تسبب الانفجار الكبير في لبنان في وقوع خسائر فادحة. لقد صدمنا وحزنا عندما علمنا بهذه المأساة. نشعر بالحزن على الضحايا، ونقدم خالص التعازي لأسرهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف بين: "الصين مستعدة لتقديم المساعدة وفق قدراتها لمساعدة لبنان للتعامل مع هذا الحادث، وتحقيق التنمية الوطنية".

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