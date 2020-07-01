بومبيو يشدد على دعم الولايات المتحدة للبنان

تلقى رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شدّد خلاله على دعم الولايات المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لـ«الرئاسة اللبنانية» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، أطلع «دياب» وزير الخارجية الأمريكي على حجم الخسائر الأولية، مؤكدًا أن التحقيقات بدأت وستتم محاسبة جميع المسؤولين.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في تصريحات صحفية صباح اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 100 شهيد وأكثر من أربعة آلاف جريح حتى الآن.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت.