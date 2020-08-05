علاج 21 ألف مواطن بالمبادرة الرئاسية من الأمراض المزمنة في الشرقية

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم الكشف على 20 ألفا و989 مواطنا من المصابين بالأمراض المزمنة وغير السارية وصرف العلاج الفوري لهم مجانا ضمن المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى علاج المواطنين بدءا من عمر 18 عاما بهدف تقليل عدد الوفيات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأوضح مسعود -فى بيان- أن العيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة الشرقية تواصل متابعة وعلاج الأمراض المزمنة وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانا تنفيذا للمبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أنه يتم صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي لثلاثة أشهر.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أنه تم إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض المزمنة وغير السارية وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة وتوصيل العلاج للمرضي الغير قادرين لمنازلهم.

وأضاف أنه يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في اماكن المبادرة وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.