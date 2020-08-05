فوز أول لمافريكس بعد الاستئناف في دوري السلة الأمريكي

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حقق دالاس مافريكس انتصاره الاول بعد استئناف الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة بفوزه المثير على ساكرامنتو كينغز 114-110 بعد التمديد.

وتألق في صفوف الفائز نجمه السلوفيني لوكا دونشيتش بتسجيله تريبل دبل مع 34 نقطة و20 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وبات دونشيتش (21 عاما) اصغر لاعب يسجل 30 نقطة و20 متابعة لدى تحقيقه تريبل دبل.

ورفع مافريكس الذي ضمن بلوغ ادوار البلاي اوف الى 41 انتصارا مقابل 29 خسارة في منافسات المجموعة الغربية.

في المقابل، يواجه ساكرامنتو عدم بلوغ البلاي اوف بعد خسارته الثالثة تواليا بعد الاستئناف حيث يحتل المركز الثالث عشر في المجموعة الغربية.

في المقابل، تابع فينيكس صنز سلسلة انتصاراته وحقق فوزه الثالث تواليا اثر تغلبه على لوس انجليس كليبرز 117-115 في مباراة فرض فيها ديفن بوكر نفسه نجما لها بتسجيله 35 نقطة بينها سلة الحسم في الرمق الاخير، ونجح بوكر ايضا في تسجيل 8 تمريرات حاسمة و4 متابعات.

وكان بوكر احد خمسة لاعبين في صفوف فينيكس تخطوا حاجز ال10 نقاط وابرزهم دياندري ايتون (19 نقطة) وريكي روبيو (18).

وبهذا الفوز عزز فينيكس صنز من حظوظه في التاهل الى البلاي اوف اذ يحتل المركز التاسع.

وتغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على هيوستن روكتس 110-102 بفضل 21 نقطة لداميان ليلارد و20 لسي جاي ماكولوم، في حين كان جيمس هاردن الافضل في صفوف الخاسر مع 23 نقطة واضاف جف غرين 22.

وفي المجموعة الشرقية، اجل بروكلين نتس احتفال ميلووكي باكس بحسم صدارة المجموعة بفوز صعب عليه 119-116 بفضل 26 نقطة للفرنسي تيموثي لواوو كاباروت (رقم قياسي شخصي).

ونجح كاباروت في تسجيل ثلاثيتين تواليا في الثواني الاخيرة ليقلب تخلف فريقه ويحسم النتيجة لصالحه.

والخسارة هي الثانية تواليا لباكس بعد سقوطه امام اورلاندو ماجيك الاحد، لكن باكس يملك فرصة حسم المركز الاول عندما يلتقي ميامي هيت الخميس علما بانه يملك 54 انتصارا مقابل 14 خسارة.