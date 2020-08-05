 بومبيو: واشنطن ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بومبيو: واشنطن ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:13 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن واشنطن ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.


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