بومبيو: واشنطن ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن واشنطن ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.