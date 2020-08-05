«قومي المرأة» بشمال سيناء ينظم حملة «صوتك لمصر» استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

ينظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، حملة "صوتك لمصر بكرة"، استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ ولحث المرأة السيناوية على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.



وقالت إحسان داود غالي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة -في تصريح لها اليوم الأربعاء- إن هذه الحملة تنظم في إطار الحملة التي يطلقها المجلس على مستوى جميع المحافظات برعاية المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية ومشاركة مجالس المدن ومديريات الخدمات ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك لتوعية السيدات والفتيات بأهمية المشاركة السياسية وكيفية الإدلاء بأصواتهن دعما للديمقراطية.



وأضافت أن الحملة تهدف أيضا إلى توضيح ماهية مجلس الشيوخ وأهميته واستحقاقات المرأة المصرية وكيفية دعم السيدات المرشحات لخوض المعركة الانتخابية والإجابة عن أى سؤال أو استفسار يخص المجلس ودوره في دعم وتمكين المرأة المصرية، علاوة على حث المرأة السيناوية على المشاركة بفاعلية والنزول إلى اللجان الانتخابية وحث وتشجيع باقي أفراد الأسرة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وأي استحقاقات قادمة دعما للديمقراطية.



وتابعت غالي أنه يشارك في الحملة عدد من عضوات المجلس القومي للمرأة ومدير مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس إلى جانب بعض المسئولين وممثلي شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص في مختلف الجهات.