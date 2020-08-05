ألمانيا: ترخيص قرابة 315 ألف سيارة جديدة في يوليو

أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا، بأن التراجع الذي سجله سوق السيارات في البلاد بسبب جائحة كورونا، انتهى بشكل مبدئي.

وأوضحت بيانات المكتب الصادرة، اليوم الأربعاء، أن عدد السيارات الجديدة التي حصلت على ترخيص سير في يوليو الماضي وصل إلى 314 ألف و938 سيارة بانخفاض بنسبة 4ر5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

في الوقت نفسه، سجلت وتيرة التراجع في التراخيص الجديدة تباطؤا ملحوظا، وذكر اتحاد شركات صناعة السيارات في ألمانيا أن "هذا هو أقل تراجع حدث حتى الآن في العام الجاري".

وكانت نسبة التراجع قد وصلت إلى قرابة الثلث في يونيو الماضي.

وتراجع إجمالي عدد السيارات التي تم ترخيصها في النصف الأول بنسبة نحو 35% ليصل إلى 21ر1 مليون سيارة مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وتحاول الحكومة الألمانية إنعاش الاستهلاك مرة أخرى من خلال حزمة شاملة لتحفيز الاقتصاد، وتضمنت الحزمة رفع حافز الشراء للسيارات الكهربائية وتخفيض ضريبة القيمة المضافة للتحفيز على شراء سيارة جديدة ومساعدة قطاع صناعة السيارات على تجاوز أزمته.

وكانت هذه التدابير قد دخلت حيز التنفيذ في الشهر الماضي.

ووفقا لاتحاد شركات صناعة السيارات، فإن السوق لا يزال يواجه "ضغطا هائلا" رغم التعافي الطفيف.

وقال الاتحاد إن من الممكن للطلب الذي ظهر الآن أن يعوض جزءا من الكساد الذي حدث في الشهور الماضية.