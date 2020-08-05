رئيس الوزراء العراقي: إرسال طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

أفادت فضائية العربية، في نبا عاجل لها، أن رئيس الوزراء العراقي، قرر إرسال طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان.



وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، دعا الدول الشقيقة للوقوف إلى جانب بيروت في المأساة التي تعيشها الآن.



واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني الأولية، بوقوع 78 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 4000 شخص؛ جرّاء الحادث.