التعليم: طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في رابع أيام الدور الأول

أدى 422 ألفا 739 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الأربعاء، في 95 مادة فترة أولى، 6 مواد فترة ثانية، في رابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في تصريح إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات (المنوفية - كفر الشيخ - الإسكندرية)، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.