 بلجيكا تعرض إرسال مساعدات لبيروت لدعمها في التعامل مع تداعيات انفجار المرفأ - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أغسطس 2020 1:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بلجيكا تعرض إرسال مساعدات لبيروت لدعمها في التعامل مع تداعيات انفجار المرفأ

علم بلجيكا
علم بلجيكا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 12:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 12:35 م

عرضت بلجيكا تقديم دعم للبنان عبر قنوات تقديم المساعدات الخاصة بها لمساعدتها في التعامل مع تداعيات الانفجارات التي وقعت أمس في مرفأ بيروت.

وكتبت رئيسة الوزراء صوفي ويلمز، على تويتر، أن بلجيكا عرضت إرسال مساعدات عبر "بي-فاست"، وهو الفريق البلجيكي المعني بتقديم الدعم في حالات الطوارئ، على سبيل المثال عن طريق إرسال فرق مساعدات طارئة إلى البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وأضافت ويلمز: "نتقدم بتعازينا لجميع الضحايا وأحبائهم في هذه اللحظات الصعبة"، معربة عن تعازيها بوجه خاص في المواطن البلجيكي الذي توفي جراء الانفجار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك