بلجيكا تعرض إرسال مساعدات لبيروت لدعمها في التعامل مع تداعيات انفجار المرفأ

عرضت بلجيكا تقديم دعم للبنان عبر قنوات تقديم المساعدات الخاصة بها لمساعدتها في التعامل مع تداعيات الانفجارات التي وقعت أمس في مرفأ بيروت.

وكتبت رئيسة الوزراء صوفي ويلمز، على تويتر، أن بلجيكا عرضت إرسال مساعدات عبر "بي-فاست"، وهو الفريق البلجيكي المعني بتقديم الدعم في حالات الطوارئ، على سبيل المثال عن طريق إرسال فرق مساعدات طارئة إلى البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وأضافت ويلمز: "نتقدم بتعازينا لجميع الضحايا وأحبائهم في هذه اللحظات الصعبة"، معربة عن تعازيها بوجه خاص في المواطن البلجيكي الذي توفي جراء الانفجار.