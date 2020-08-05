معهد البترول: مخزونات النفط والبنزين الأمريكية نزلت في الأسبوع الماضي

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صهاريج لتخزين النفط في كاشينج بولاية اوكلاهوما الأمريكية - صورة من أرشيف رويترز.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بشدة في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس آب إلى 520 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين تشير إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 153 ألف برميل يوميا.

وهبطت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 170 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.8 مليون برميل، مقارنةمع توقعات لزيادة قدرها 279 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بمقدار 123 ألف برميل يوميا.