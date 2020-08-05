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وفاة رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني في دمشق

دمشق - د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 10:36 م

توفي في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، قائد أركان جيش التحرير الفلسطيني.

وقال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي لوكالة الأنباء الألمانية "توفي مساء اليوم الأربعاء اللواء طارق الخضراء رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني عن عمر ناهز 89 عاما".

ويعتبر جيش التحرير الفلسطينيي من أبرز الفصائل التي شاركت في القتال إلى جانب الجيش السوري لمواجهة فصائل المعارضة السورية في ريف دمشق وحمص وحلب وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

وتعرض اللواء الخضراء لمحاولات اغتيال عديدة آخرها في شهر فبراير عام 2015، من خلال زرع عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه في شارع "زكي الأرسوزي" بمنطقة المزرعة وسط العاصمة دمشق.

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