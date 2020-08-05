تجار التجزئة في سنغافورة يستفيدون من رفع الإغلاق رغم المبيعات المنخفضة

أظهرت مبيعات التجزئة لشهر يونيو في سنغافورة انتعاشا طفيفا مقارنة بالانخفاض القياسي في مايو الذي بلغت نسبته 52%، حيث تراجع الانخفاض إلى 8ر27% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء.

وبعد قضاء معظم شهري أبريل ومايو رهن إغلاق يهدف إلى كبح تفشي فيروس كورونا، خففت حكومة سنغافورة ما يسمى قيود "قاطع الدائرة الكهربائية" في 2 يونيو.

وقالت إدارة الإحصاء، أو سينجستات، التي نشرت بيانات مبيعات التجزئة، إن انتعاش يونيو جاء بعدما "خرجت سنغافورة بعيدا عن قاطع الدائرة الكهربائية مع إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة فعليا".

وارتفعت مبيعات التجزئة لشهر يونيو بنسبة 51% مقارنة بمايو، عندما تم إغلاق معظم الشركات وتراجع إجمالي المبيعات إلى نصف مبيعات مايو 2019.

وذكرت سينجستات أن 18% من إجمالي مبيعات التجزئة في يونيو البالغة 6ر2 مليار دولار تم إنفاقها عبر الإنترنت.

وعند القياس على أساس سنوي، شهدت معظم القطاعات انخفاضا في المبيعات في يونيو، على الرغم من أن محال السوبر ماركت الكبرى وبائعي أجهزة الكمبيوتر استمتعت بارتفاع في المبيعات عزته سينجستات إلى استمرار الطلب على محال البقالة وأجهزة الكمبيوتر بسبب ترتيبات العمل من المنزل".

وتراجعت مبيعات الملابس والأحذية والساعات والمجوهرات بين 5ر53% و5ر79% مقارنة بيونيو 2019.

وانكمش الاقتصاد السنغافوري بنسبة 6ر12% في الربع الثاني من عام 2020، ما يعني أن الدولة المدينة الغنية - التي تتمتع بواحدة من أعلى قيم الناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد في العالم - دخلت الركود رسميا.

وسجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، 908 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. وكان أكثر من 52 ألف حالة إصابة من إجمالي 54254 حالة تم تسجيلها حتى الآن لعمال أجانب، وتم تسجيل 27 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في سنغافورة حتى الآن.