لبنان: اختفاء 10 عناصر من فوج إطفاء مرفأ بيروت

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها، عن اختفاء 10 عناصر من فوج الإطفاء أثناء عمليات إخماد الحرائق الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني الأولية، بوقوع 78 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 4000 شخص؛ جرّاء الحادث.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت.