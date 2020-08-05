إيطاليا تهدد بحظر ريان إير لعدم اتباع قواعد الوقاية من كورونا

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هددت هيئة الطيران المدني الإيطالية بتعليق رحلات شركة "ريان إير" من وإلى البلاد إذا لم تلتزم شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة بقواعد السلامة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الطيران المدني عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء، أنها كتبت إلى شركة "ريان إير" بشأن "الانتهاكات المتكررة" للمتطلبات الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا على متن رحلات الشركة.

وأشار البيان إلى ضرورة استخدام أقنعة الوجه الواقية واتباع الإرشادات الإيطالية المحددة التي تسمح للشركات بالتنازل عن التزاماتها لتوفر رحلات طيران بـ 50% من سعة الركاب.

وقالت شركة "ريان إير" في بيان إن مزاعم الهيئة الرقابية كانت خاطئة في الواقع.

وأضافت أن شركة الطيران تشجع الحجز عبر الإنترنت، وتشترط استخدام أقنعة الوجه في جميع الأوقات.